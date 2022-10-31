Тюменские врачи спасли пациента, заразившегося ботулизмом

Ботулизм -редкое и опасное заболевание, с которым врачи Областной инфекционной клинической больницы в Тюмени не сталкивались уже более двадцати лет, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

У молодого человека внезапно запершило в горле, затруднилось дыхание, изменился голос, снизилась острота зрения – словно туман перед глазами появился. Также ему стало трудно глотать. Врачи, к которым он обратился, заподозрили ботулизм и оперативно направили в областную инфекционную клиническую больницу.

"Заболевание редкое, в нашей клинике мы с ним не встречались более 20 лет. По этой причине многие из наших специалистов о ботулизме знали только в теории и не имели практического опыта его лечения", - объясняет заведующая инфекционным отделением ОИКБ Галина Полушкина.

Медики буквально по часам вместе с пациентом проработали месяц его жизни, предшествующий ухудшению здоровья. Окончательно диагноз "ботулизм" специалисты установили по результатам лабораторной диагностики.

Пациенту оперативно ввели специфическую противоботулиническую сыворотку. Уже через день состояние больного улучшилось, а через неделю наступило полное выздоровление.

Причина ботулизма — ботулотоксин, бактерии Clostridium botulini или споры этого микроорганизма. В организм человека они попадают через рану или с едой либо водой.

В домашних условиях следует соблюдать следующие правила:

- не покупать консервы домашнего приготовления, мясные и рыбные изделия с рук, на стихийных рынках;

- хорошенько мыть овощи, фрукты, ягоды и грибы перед употреблением;

- обязательно поддерживать чистоту в местах приготовления пищи и соблюдать технологию консервации продуктов питания;

- не консервировать давно снятые, испорченные овощи, фрукты, ягоды и грибы, а перед вскрытием банки с консервами нужно осматривать - при развитии в них возбудителя ботулизма отмечается вздутие дна и крышки.

Кипячение, проваривание, прожаривание пищевых продуктов и любых консервов перед тем, как подавать на стол - основная мера профилактики ботулизма, других кишечных заболеваний и пищевых отравлений.