Тюменку оштрафовали на 10 тысяч рублей за ложный донос на знакомого

Суд в Тюмени оштрафовал 19-летнюю Диану, которая обвинила знакомого в совершении в отношении нее иных действий сексуального характера, однако следователям удалось выяснить, что донос оказался ложным.

Следствием установлено, что вечером 15 ноября 2021 года девушка сообщила в Тюменский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тюменской области заведомо ложную информацию о не имевшем место в действительности совершения знакомым в отношении нее преступления. Этой информацией она ввела в заблуждение правоохранительные органы, которые организовали процессуальную проверку. В ходе следственных действий она продолжала вводить в заблуждение оперуполномоченных и следователя.

В судебном заседании подсудимая вину признала. Ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Гражданка ранее не судима, по месту жительства характеризуется посредственно, на учетах у врача-психиатра, нарколога не состоит. Принесла извинения потерпевшему.

Суд, с учетом всех обстоятельств дела, назначил Диане О. наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, с рассрочкой выплаты на 2 месяца равными частями по 5 000 рублей ежемесячно.