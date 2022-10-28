Жительницу Тюмени приговорили к трем годам тюрьмы за похищение ребенка

Ленинский райсуд признал жительницу Тюмени виновной в похищении 4-летней девочки и приговорил ее к трем годам колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что 24 июня женщина была в гостях на ул. Харьковской, куда с хозяйскими детьми зашла соседская девочка, около 22.00 под предлогом проводить до квартиры женщина забрала незнакомого ей ребенка, увезла на такси к себе домой и удерживала до утра следующего дня, пока за ней не пришла милиция, сообщают СУСК и прокуратура.

"Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении жительницы города Тюмени Замиры Бакиевой, 1984 года рождения. Женщина признана виновной в похищении малолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ). В судебном заседании она вину признала. Суд назначил Замире Бакиевой наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщает пресс-служба судебной системы области.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в суде.