Карантин объявили в одной из тюменских школ из-за кишечной инфекции

19:00 27 октября 2022
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В Тюмени зарегистрирована групповая заболеваемость острым гастроэнтеритом среди учащихся СОШ №5 (корпус 1). Инфекция протекает в легкой форме. Работа школы и пищеблока приостановлены, сообщает Роспотребнадзор. 

Сотрудники РПН проводят эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

"При проведении вирусологических исследований биоматериала заболевших детей выявлено наличие норовируса. Устанавливаются причинно-следственные связи заболевания. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области", - отмечают в РПН.

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