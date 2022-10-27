Карантин объявили в одной из тюменских школ из-за кишечной инфекции

В Тюмени зарегистрирована групповая заболеваемость острым гастроэнтеритом среди учащихся СОШ №5 (корпус 1). Инфекция протекает в легкой форме. Работа школы и пищеблока приостановлены, сообщает Роспотребнадзор.

Сотрудники РПН проводят эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

"При проведении вирусологических исследований биоматериала заболевших детей выявлено наличие норовируса. Устанавливаются причинно-следственные связи заболевания. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области", - отмечают в РПН.