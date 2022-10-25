Тюменцам предлагают назвать улицы в честь детского писателя, ректора ТюмГУ и спикера облдумы

В честь писателя и ректора университета предлагается назвать безымянные улицы на территории планировочного района № 8 "Гилёвский", с предложением выступило ООО "Клевер парк", сообщают в администрации города.

В частности, одну из улиц предлагают назвать в честь Владислава Крапивина - писателя Почетного гражданина Тюмени, одного из зачинателей Литературно-краеведческого центра в городе, Фонда по поддержке начинающих писателей, проводившего популяризацию чтения среди подрастающего поколения, создателя детского отряда "Каравелла" и студенческой Школы литературного мастерства.

Второй улице планируется дать имя Геннадия Куцева — доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, бывшего ректора Тюменского государственного университета, удостоенного звания "Почетный гражданин города Тюмени", под руководством которого произошло значительное развитие инфраструктуры университета: были созданы Высшая педагогическая школа, Международный институт финансов, управления и бизнеса, Международный лингвистический центр, Высшая школа муниципальной службы, интернет-центр.

Помимо этого, улице на территории планировочного района № 11 "Комаровский" предлагается дать имя Сергея Корепанова, занимавшего должность председателя Тюменской облдумы. Под руководством Корепанова была сформирована структура областной Думы, позволяющая эффективно взаимодействовать с органами исполнительной власти региона и институтами гражданского общества. Сергей Корепанов имеет государственные награды СССР и Российской Федерации.

До завершения голосования осталось шесть дней, поддержать предложения можно на портале "Я решаю!"