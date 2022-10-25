На "ЗАпСибНефтехиме" ликвидировали пожар

Хлопок в товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим" на территории Восточно-промышленного района произошел утром в понедельник, 24 октября, пожар был локализован и в течение дня сотрудники МЧС и пожарно-спасательные подразделения контролировали зону горения до полного выгорания газа в емкости в цехе по всей площади (размер цеха 3 на 5 метров). В 23:20 пожар был ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

В компании пояснили, что "на одном из участков товарно-сырьевого цеха при подключении после ремонта деаэратора (аппарата по очистке от примесей ) произошло локальное возгорание на ограниченной площади 3х5 метров", "пострадавших и угрозы экологии нет", "предприятие работает штатно".

Для расследования причин происшествия на предприятии создана специальная комиссия.