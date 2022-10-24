Более 15 млн рублей украли у тюменцев за неделю мошенники

С 17 по 23 октября от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 59 жителей Тюменской области, общая сумма похищенных денежных средств превысила 15 млн рублей, сообщает облпрокуратура.



В целях завладения денежными средствами граждан мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений.



По-прежнему, одной из самых распространенных мошеннических схем является "звонок из службы безопасности банка" и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их "списания".



Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 3,5 млн рублей. Жителю Тобольска поступил звонок с неизвестного абонентского номера, злоумышленник представился сотрудником Банка России и сообщил о том, что по счету потерпевшего фиксируется несанкционированное списание денежных средств.

Злоумышленник пояснил, что в целях сохранения денег их необходимо перечислить на указанный им "безопасный счет". Следуя инструкциям мошенника, потерпевший через мобильное приложение перечислил на неизвестные счета 3,5 млн рублей.