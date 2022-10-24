В Патрушева сгорела шашлычная

16:52 24 октября 2022
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Сообщение о пожаре в д. Патрушева поступило в 14:46, пожар произошел в помещении шашлычной размером 3 на 3 метра. Огнем повреждены стены и кровля строения.  

На место происшествия  привлекались 21 сотрудник и 6 единиц техники Главного управления МЧС России по Тюменской области, сотрудники МЧС России оперативно остановили распространение огня. Пожар ликвидирован, площадь и причину пожара уточняют дознаватели. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

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