В Патрушева сгорела шашлычная

Сообщение о пожаре в д. Патрушева поступило в 14:46, пожар произошел в помещении шашлычной размером 3 на 3 метра. Огнем повреждены стены и кровля строения.

На место происшествия привлекались 21 сотрудник и 6 единиц техники Главного управления МЧС России по Тюменской области, сотрудники МЧС России оперативно остановили распространение огня. Пожар ликвидирован, площадь и причину пожара уточняют дознаватели. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.