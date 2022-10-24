ЗабСибНефтехим, где утром произошел локальный пожар, работает в штатном режиме

Информация о хлопке в товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим" поступила в 05:47 (мск) 24 октября, происходило горение газа в емкости в цехе по всей площади (размер цеха 3 на 5 метров), сведений о погибших и пострадавших не поступало.

По данным ГУМЧС в полдень на месте вызова работали 35 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС России 9 человек и 3 единицы техники. Угрозы распространения огня нет, пожарно-спасательные подразделения контролировали зону горения до полного выгорания газа в емкости.

Сейчас очаг возгорания на "ЗапСибНефтехиме" локализован, предприятие работает штатно. Как поясняет пресс-служба компании, возгорание произошло на одном из участков товарно-сырьевого цеха при подключении после ремонта деаэратора (аппарата по очистке от примесей ).

"Пострадавших и угрозы экологии нет. Предприятие работает штатно. Создана комиссия по расследованию причин происшествия", - отмечается в релизе компании.