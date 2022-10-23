Трое тюменских подростков пострадали в субботу в ДТП

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Около восьми часов вечера на перекрестке улиц Сеченова и Щербакова столкнулись ВАЗ 2106 и "Мицубиси Паджеро", от удара ВАЗ отбросило на "Датцун". Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу на перекрестке иномарке.

За рулем ВАЗ находился 16-летний подросток, не имеющий права управления транспортом, в сало не автомобиля - его друзья 16-ти и 17-ти лет. Все трое получили различные травмы.

Несовершеннолетний водитель пояснил, что автомобиль принадлежит ему - поменял его на мобильный телефон. Ранее подросток уже задерживался один раз за управление транспортом без водительского удостоверения.

ГИБДД рекомендует родителям не оставлять без внимания факты передвижения подростков на транспорте и не допускать такие поездки, если подросток не имеет водительского удостоверения.