Сплошные проверки пройдут в Тюменской области в выходные дни

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в городах и ряде районов Тюменской области сегодня и в выходные дни, сегодня в фокусе внимания автоинспекторов Тюменский район, завтра – областной центр и другие муниципалитеты, сообщает Госавтоинспекция.

В этом году по вине пьяных водителей произошло 148 ДТП, 17 человек погибли, 216 ранены. Каждый шестой человек из погибших в ДТП – погиб по вине пьяных за рулем.

Сотрудники ГИБДД призывают население сообщать в полицию о фактах неадекватного и нетрезвого вождения, для незамедлительного принятия мер по телефонам: 102, 112, в дежурную часть ГИБДД 8(3452)29-12-10.

Напомним, что помимо штрафов, уголовной ответственности за пьянку за рулем злостным нарушителям может грозить и изъятие транспорта в доход государства (в случае вынесения приговора).