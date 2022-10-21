Житель Тобольска сдал в металлолом более тонны антикварной чугунной плитки

Чугунная напольная плитка XIX века пропала из временно неэксплуатируемого дореволюционного здания в Тобольске. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в помещение через окно и похитил 51 старинную плитку весом около 20 кг каждая - в общей сложности вес похищенного превысил одну тонну, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого - 27-летнего тоболяка. Задержанный признался в краже и рассказал, что в поисках металлолома залез в заброшенное здание, обнаружив чугунные плитки, собрал их и вывез на грузотакси. Со сдачи похищенного на металлолом он выручил 15500 рублей.

Старинная чугунная плитка возвращена законному владельцу. Заведено уголовное дело подозреваемый под подписке о невыезде.