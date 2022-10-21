Свалку трупов крупного рогатого скота обнаружили в Голышмановском городском округе

10:12 21 октября 2022
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Свалка обнаружена при проверке информации о разливе навоза возле фермы ООО "Производственная компания Молоко" в Голышмановском городской округе.

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора при проведении выездного обследования общедоступной территории хозяйства выявили факт разлива навоза подтвердился, кроме того выявлено ненадлежащее обращение с биологическими отходами  -  свалка трупов крупного рогатого скота.

"Свежие и полуразложившиеся трупы крупного рогатого скота оказались разбросаны в лесу на расстоянии 100 м от фермы. Тут же находились обглоданые кости и скелеты животных. Секрет свалки был в том, что подъехать к ней можно было только с территории фермы", - отмечается на сайте ведомства.

 Управлением проводится предварительная проверка.

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