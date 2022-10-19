Подростка из тюменского села суд приговорил почти к 10 годам тюрьмы за убийство

Викуловский районный суд признал несовершеннолетнего Владимира, 2004 года рождения, виновным в убийстве и покушении на убийство двух лиц (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и лишил его свободы на 9 лет 9 месяцев с отбытием наказания в воспитательной колонии, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, а также взыскал с него в пользу близкого родственника потерпевшего 23 740 рублей материального ущерба и компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Из обстоятельств дела следует, ночью 14 июня 2022 года Владимир находился в гостях у своих знакомых. Вместе они распивали спиртные напитки. Когда хозяйка ушла спать в соседнюю комнату, между мужчинами возникла ссора, юноша взял со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в шею знакомого. От нанесенных ножевых ранений мужчина скончался на месте. Проснувшуюся от шума хозяйку он сначала контузил ударом локтя в голову, а потом взял вилку из руки убитого мужчины и несколько раз ткнул ей в шею. Этого показалось мало, и он, ножом ударил им в область шеи и головы. От полученных травм потерпевшая потеряла сознание.

Считая, что убил и ее, с места совершения преступления скрылся. Скрывая следы преступления Владимир сжег в печи свою окровавленную одежду и выбросил в реку вилку, нож и посуду из которой употреблял спиртное.



Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.



Согласно заключению эксперта, на трупе мужчины обнаружено не менее 80 колото-резанных ран, из них 64 обнаружены на шее. У потерпевшей обнаружено 20 колото-резанных ран, из них 17 - на поверхности шеи. Также обнаружены закрытый перелом левой скуловой кости, закрытый перелом костей носа, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лба, рваная рана в области правого пальца правой кисти, кровоподтек в окружности левого глаза и в проекции нижней челюсти слева, ссадины в проекции нижней челюсти справа.



В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал частично, заявил, что не хотел убивать.

П

риговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.