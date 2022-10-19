Молодой тюменец устроил ДТП в центре Тюмени

22-летний "бесправник" вечером 18 октября спровоцировал ДТП в центре Тюмени, в результате которого пострадали три человека, сообщает ГИБДД.

В десятом часу вечера на улице Республики, 62 водитель "Фольксвагена", перестраиваясь, создал помеху автомобилю "Киа". В результате "Киа" въехал в мачту освещения.

В ДТП пострадали 20-летний водитель "Киа" и двое пассажиров этого автомобиля 20-ти и 23-х лет.

Водитель "Фольксвагена" не имеет права управления транспортом. Ранее задерживался сотрудниками ГИБДД за управление транспортом без водительского удостоверения в 2019-м году и три раза в 2021-м году.