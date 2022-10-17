Двух таксистов арестовали в Тюмени по обвинению в сексуальном насилии

В Тюмени заведено два дела по ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера), оба подозреваемых арестованы.

В совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении 19-летней пассажирки, которая возвращалась утром 9 октября из ночного бара на такси и уснула, обвиняется 21-летний водитель. Отмечается, что он воспользовался ее беспомощным состоянием, "совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера, девушка выбежала из салона, а молодой человек с места преступления скрылся".

Второе дело возбуждено в отношении 27-летнего тюменца, который, по версии следствия, в полночь 15 октября, работая водителем такси в в салоне автомобиля совершил в отношении 16-летней пассажирки иные действия сексуального характера и скрылся.

Местонахождение обоих подозреваемых было установлено, они задержаны и по ходатайствам следователей арестованы на два месяца. Расследование продолжается.