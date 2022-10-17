Суд взыскал с тюменской клиники 550 тысяч рублей за неправильно поставленный диагноз пациентке

Ленинский районный суд Тюмени по иску Светланы П. с МСЧ "Нефтянник" взыскал в пользу истицы моральный вред в размере 550 000 рублей и штраф за нарушение прав потребителей в размере 275 000 рублей.

Из материалов гражданского дела известно, что 30 июня 2021 года Светлана обратилась в МСЧ "Нефтянник" к врачу-гастроэнтерологу с жалобами на боли в животе. Врач осмотрел, назначил лечение, но из-за ухудшения самочувствия 2 августа женщина снова пришла на прием. Светлане вновь выписали медикаментозное лечение. 3 августа истица была госпитализирована в тяжелом состоянии в МСЧ "Нефтянник" с диагнозом "острый аппендицит с генерализованным перитонитом".

В связи с неправильно поставленным диагнозом врачом-гастроэнтерологом Светлана проходила лечение с 17.08.2021 по 07.11.2021 года у врача-хирурга и перенесла еще одну операцию.

Решение суда не вступило в законную силу.