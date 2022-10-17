На тюменских дорогах за выходные в ДТП погиб один человек и травмированы трое детей

20 дорожно-транспортных происшествий произошло в Тюменской области в минувшие выходные дни, в них погиб один человек, 21 человек ранен, в том числе трое детей. 4 ДТП спровоцировали пьяные водители, 2 ДТП произошли на федеральных автодорогах.

В Ялуторовске дети играли у дороги. Предварительно, один мальчик толкнул второго и тот, вылетев на проезжую часть, ударился в заднюю дверь проезжающего автомобиля "Ниссан Кашкай". 9-летний школьник получил тяжелые травмы, он госпитализирован. Обстоятельства выясняются.

В Тобольске в воскресенье на регулируемом пешеходном переходе автомобилем "Лада" сбит 11-летний мальчик, перебегавший дорогу на красный сигнал светофора. Мальчик получил ушибы.

ГИБДД рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о необходимости соблюдения ПДД,, в том числе о том, что через дорогу дорогу нужно переходить шагом, убедившись в безопасности, а также об опасности игр у дороги.