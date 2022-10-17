Благодаря мошенникам жители Тюменской области за неделю расстались с 20 млн рублей

С 10 по 16 октября от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 57 жителей Тюменской области, общая сумма похищенных денежных средств превысила 20 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

Среди пострадавших пенсионерка, которая перевела 2 млн рублей якобы полицейскому за непривлечение ее дочери к уголовной ответственности за совершенное ДТП. Тюменец потерял 1,7 млн рублей: хотел заработать на электронной торговой площадке, но советчик оказался мошенником и заработали на нем.

В прокуратуре отмечают, что одной из самых распространенных мошеннических схем является "звонок из службы безопасности банка" и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их "списания".



Злоумышленники представлялись:

- сотрудниками банков, правоохранительных органов;

- покупателями (продавцами) товаров (услуг);

- родственниками, знакомыми.



В ходе телефонного разговора мошенники сообщали:

- произошло несанкционированное снятие денежных средств;

- оформлен кредит;

- заблокирован банковский счет;

- взломан личный кабинет;

- родственник попал в ДТП;

- обещали высокий доход.