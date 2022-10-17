Благодаря мошенникам жители Тюменской области за неделю расстались с 20 млн рублей

С 10 по 16 октября от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 57 жителей Тюменской области, общая сумма похищенных денежных средств превысила 20 млн рублей, сообщает облпрокуратура.
Среди пострадавших пенсионерка, которая перевела 2 млн рублей якобы полицейскому за непривлечение ее дочери к уголовной ответственности за совершенное ДТП. Тюменец потерял 1,7 млн рублей: хотел заработать на электронной торговой площадке, но советчик оказался мошенником и заработали на нем.
В прокуратуре отмечают, что одной из самых распространенных мошеннических схем является "звонок из службы безопасности банка" и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их "списания".
Злоумышленники представлялись:
- сотрудниками банков, правоохранительных органов;
- покупателями (продавцами) товаров (услуг);
- родственниками, знакомыми.
В ходе телефонного разговора мошенники сообщали:
- произошло несанкционированное снятие денежных средств;
- оформлен кредит;
- заблокирован банковский счет;
- взломан личный кабинет;
- родственник попал в ДТП;
- обещали высокий доход.
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