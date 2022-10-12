Более 427 млн рублей "подарили" тюменцы мошенникам за 9 месяцев 2022 года

За 9 месяцев 2022 года от рук телефонных и интернет мошенников пострадало 3 717 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 427 млн рублей, сообщает облпрокуратура.



В целях завладения денежными средствами граждан мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений.



одной из самых распространенных мошеннических схем является "звонок из службы безопасности банка" и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их "списания".

Злоумышленники представлялись:

- сотрудниками банков, правоохранительных органов;

- покупателями (продавцами) товаров (услуг);

- родственниками, знакомыми.

В ходе телефонного разговора мошенники сообщали:

- произошло несанкционированное снятие денежных средств;

- оформлен кредит;

- заблокирован банковский счет;

- взломан личный кабинет;

- родственник попал в ДТП;

- обещали высокий доход.

Так, жителю областного центра поступил звонок с неизвестного абонентского номера, злоумышленник представился сотрудником ПАО "ВТБ" и сообщил о том, что по счету потерпевшего фиксируется несанкционированное списание денежных средств.

Злоумышленник пояснил, что в целях сохранения денег их необходимо перечислить на указанный им "безопасный счет".



Будучи введенный в заблуждение и следуя инструкциям мошенника, потерпевший через мобильное приложение перечислил на неизвестные счета более 2 млн рублей. О том, что в отношении него совершаются мошеннические действия, не подозревал.

В другом случае неизвестный, позвонив на сотовый телефон жителю региона, представившись сотрудником инвестиционной компании, под предлогом получения прибыли от инвестиций в криптовалюту, похитил более 650 тыс. рублей, которые потерпевший самостоятельно перечислил на неизвестные счета.