Более 427 млн рублей "подарили" тюменцы мошенникам за 9 месяцев 2022 года

За 9 месяцев 2022 года от рук телефонных и интернет мошенников пострадало 3 717 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 427 млн рублей, сообщает облпрокуратура.
В целях завладения денежными средствами граждан мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений.
одной из самых распространенных мошеннических схем является "звонок из службы безопасности банка" и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их "списания".
Злоумышленники представлялись:
- сотрудниками банков, правоохранительных органов;
- покупателями (продавцами) товаров (услуг);
- родственниками, знакомыми.
В ходе телефонного разговора мошенники сообщали:
- произошло несанкционированное снятие денежных средств;
- оформлен кредит;
- заблокирован банковский счет;
- взломан личный кабинет;
- родственник попал в ДТП;
- обещали высокий доход.
Так, жителю областного центра поступил звонок с неизвестного абонентского номера, злоумышленник представился сотрудником ПАО "ВТБ" и сообщил о том, что по счету потерпевшего фиксируется несанкционированное списание денежных средств.
Злоумышленник пояснил, что в целях сохранения денег их необходимо перечислить на указанный им "безопасный счет".
Будучи введенный в заблуждение и следуя инструкциям мошенника, потерпевший через мобильное приложение перечислил на неизвестные счета более 2 млн рублей. О том, что в отношении него совершаются мошеннические действия, не подозревал.
В другом случае неизвестный, позвонив на сотовый телефон жителю региона, представившись сотрудником инвестиционной компании, под предлогом получения прибыли от инвестиций в криптовалюту, похитил более 650 тыс. рублей, которые потерпевший самостоятельно перечислил на неизвестные счета.
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