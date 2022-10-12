В Тюменском районе горит 1,7 га торфяника

В Тюменском районе действует почвенный пожар, площадь которого составляет 1,7 га.

Работники противопожарной службы Тюменской области с главой Новотарманского муниципального образования Сергеем Паначевым общими силами решают вопрос по ликвидации возгорания.

Принято решение с помощью сил авиабазы провести опашку до твердого грунта по всему периметру во избежание распространения огня. На расстоянии 500 метров от очага пожара установлено 2 мотопомпы для бесперебойной подачи воды.

На тушении пожара задействовано 5 человек личного состава и 2 единицы техники отдельных постов №106 деревни Нариманова и №107 поселка Новотарманского.