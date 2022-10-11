Автокран в Тюмени повредил пешеходный переход

17:16 11 октября 2022
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Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП на ул. Федюнинского в Тюмени, где автокраном, перевозимом на трале "Скания" поврежден надземный пешеходный переход.

"Характер повреждений установят представители эксплуатирующей организации. Разрешение на перевозку негабаритного груза водитель пока не предоставил. Затруднений в движении нет", - отмечают в ГИБДД.

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