Силовики нашли в Омске подростка из Ишима, который находится в розыске с 4 октября

В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области поступило сообщение о том, что 4 октября около 16:00 14-летний подросток ушел из дома по улице Павлика Морозова в Ишиме и не вернулся.

По факту безвестного исчезновения незамедлительно была организована доследственная проверка. Опросили родственников, друзей и знакомых парня. В итоге подростка нашли в Омске, где он находился вместе с 16-летним приятелем, сообщение о безвестном исчезновении которого ранее также поступило в следственные органы СКР.