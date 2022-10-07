Тобольский суд взыскал с "Ленты" 600 тыс. рублей в пользу пострадавшей на работе сотрудницы

Тобольский городской суд рассмотрел удовлетворил иск 59-летней местной жительницы к ООО "Лента", которая получила тяжкие травмы в 2019 году при обрыве подвесного грузового подъемника.

Судом установлено, что истец с 2015 года работала в ООО "Лента" в должности помощника повара отдела фасовки кулинарного производства. В ноябре 2019 года при погрузке овощей произошел обрыв подвесного грузового подъемника, в результате чего истица получила травмы (закрытый перелом левой бедренной кости со смещением, ушиб мягких тканей головы, ушиб правового плеча и предплечья, множественные ушибы) причинившие тяжкий вред ее здоровью. Женщина была госпитализирована, перенесла две операции, до сих пор передвигается с помощью трости, а также испытывает ноющие боли.

Женщина подала исковое заявление в суд, в котором просила взыскать с ООО компенсацию морального вреда в размере 900 000 рублей. Ответчик признал сумму в 300 000 рублей.

Суд удовлетворил иск частично, взыскал с ООО "Лента" компенсацию морального вреда в размере 600 000 рублей.

Решение в законную силу не вступило.