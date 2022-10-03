Тюменцы "подарили" мошенникам 18 млн рублей

За неделю с26 сентября по 2 октября 60 жителей Тюменской области лишились более 18 млн рублей в результате действий телефонных и интернет-мошенников.

В целях завладения денежными средствами граждан мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 3,7 млн рублей. Развели тюменку по стандартной схеме: позвонил якобы сотрудник банка, сообщил, что производится несанкционированное списание денег и предложил перевести все на указанный им "безопасный счет". Не подозревавшая подвоха женщина через мобильное приложение перечислила на неизвестные счета.