В ДТП на тюменских трассах в выходные один человек погиб, 10 ранены

8 дорожно-транспортных происшествий произошло в Тюменской области в выходные дни, в них погиб один человек, 10 человек ранены.

в воскресенье в восьмом часу вечера на 9-м километре автодороги Исетское-Упорово автомобилем "Лада Веста" сбит мужчина, который шел по проезжей части в попутном с движением направлении. Несмотря на темное время суток, пешеход не использовал световозвращающие элементы для своего обозначения на дороге вне населенного пункта.

Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми травмами и там скончался. Личность погибшего не установлена, это мужчина примерно 50-60 лет. 29-летний водитель трезв. Обстоятельства ДТП выясняются.