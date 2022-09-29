Маршрутка и автобус не поделили перекресток в Ишиме

14:04 29 сентября 2022
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Сотрудники ГИБДД проводят административную проверку по факту столкновения "маршрутки" и пассажирского автобуса сегодня утром в Ишиме на перекрестке улиц Садовой и Ленина.

"Предварительно, водитель "Газели", которая ехала без пассажиров, не пропустил автобус с пятью пассажирами в салоне, двигавшийся по главной дороге. В автобусе упал 65-летний пенсионер, мужчина травмирован. Обстоятельства выясняются", - сообщает областная ГИБДД.

Теги: ДТП , Ишим
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