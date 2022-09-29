Жителя Тюменской области приговорили к 4 годам тюрьмы за бомбу для осиного гнезда

Заводоуковский районный суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима ранее судимого 33-летнему Виталия Абрамкина за незаконное изготовление и хранение боеприпасов, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.

Из дела следует, что Абрамкин проходил лечение в туберкулезном диспансере. В больничной курилке он обнаружил осиное гнездо и решил уничтожить взрывом самодельной бомбы. Из подручных материалов он и изготовил взрывное устройство, хранил его в прикроватной тумбочке, вечером 19 июля 2021 года показал бомбу соседу по палате, тот из любопытства взорвал ее в коридоре. Во время взрыва никто не пострадал.

По заключению эксперта, устройство с массой заряда около 15 граммов обладало фугасным и осколочным поражающим действием, способным причинить человеку травмы различной степени тяжести.