Цех по производству нелегального алкоголя силовики выявили под Ишимом

Сотрудники УМВД России по Тюменской области в ходе оперативной работы получили информацию, что на территории Ишимского района действует цех по производству немаркированного в установленном законом порядке алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Полицейские установили, что ранее неоднократно судимый местный житель 1971 года рождения арендовал в пригороде Ишима крупное складское помещение, в котором разместил необходимое оборудование: насосную станцию, фильтры, приспособление для закрутки бутылок и организовал кустарное производство нелегального алкоголя. Продукцию реализовывал на территории Ишима и Ишимского района: со склада ее развозили по небольшим магазинам и частным продавцам. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли около 10 000 бутылок с поддельным спиртным на сумму свыше 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК ФР, подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.