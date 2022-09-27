Более 2200 наркопреступлений выявлено в Тюменской области с начала 2022 года

17:00 27 сентября 2022
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По итогам восьми месяцев текущего года в Тюменской области выявлено более 2 тысяч 200 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, количество смертельных отравлений наркотиками снизилось в Тюменской области.

Вопросы профилактики правонарушений обсудили на очередном заседании областной антинаркотической комиссии.

"Проблема наркотизации в регионе по-прежнему актуальна. Для борьбы с этим злом требуется эффективное взаимодействие всех ответственных ведомств", – подчеркнул Александр Моор.

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