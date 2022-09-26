СК проверяет информацию СМИ о мужчине и женщине, пытавшихся увести двух девочек с игровой площадки

Следователи при мониторинге СМИ вывялили выявлена публикация о том, что в Тюмени в районе улицы Свердлова неизвестных мужчина и девушка обманом пытались увести с детской площадки двух малолетних девочек, организована проверка.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью проверки доводов, изложенных в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СУСК.