СК проверяет информацию СМИ о мужчине и женщине, пытавшихся увести двух девочек с игровой площадки

12:29 26 сентября 2022
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Следователи при мониторинге СМИ вывялили выявлена публикация о том, что в Тюмени в районе улицы Свердлова неизвестных мужчина и девушка обманом пытались увести с детской площадки двух малолетних девочек, организована проверка. 

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью проверки доводов, изложенных в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СУСК.

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