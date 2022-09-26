Мотоциклист погиб в ДТП под Тюменью

10:42 26 сентября 2022
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ДТП с смертельным исходом произошло сегодня ночью н а 192-м километре федеральной автодорог Курган-Тюмень: 40-летний мотоциклист на "Ямахе" врезался в бетонный блок в месте проведения дорожных работ и погиб.

"По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и не учел видимость на дороге. Предварительно, все необходимые средства организации дорожного движения с месте ремонта дороги установлены без нарушений. Обстоятельства трагедии выясняются", - сообщает ГИБДД по Тюменской области. 

Теги: байкеры , дтп , мотоцикл
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