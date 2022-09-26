Мотоциклист погиб в ДТП под Тюменью

ДТП с смертельным исходом произошло сегодня ночью н а 192-м километре федеральной автодорог Курган-Тюмень: 40-летний мотоциклист на "Ямахе" врезался в бетонный блок в месте проведения дорожных работ и погиб.

"По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и не учел видимость на дороге. Предварительно, все необходимые средства организации дорожного движения с месте ремонта дороги установлены без нарушений. Обстоятельства трагедии выясняются", - сообщает ГИБДД по Тюменской области.