Глава СК РФ поручил следователям Тюмени выяснить, как младенец из-за медпроцедуры потерял кончик носа

09:53 24 сентября 2022
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В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Тюмени новорожденный ребенок из-за ожога во время медицинской процедуры потерял кончик носа.

Следственное управление СК России по Тюменской области продолжит начатую полицией проверку по данному факту, материалы переданы  в производство региональных следственных органов СК России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба СК, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад по ситуации. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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