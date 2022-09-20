Мошенники за неделю украли у тюменцев 13 млн рублей

С 12 по 18 сентября от рук телефонных и интернет мошенников пострадало 99 жителей Тюменской области, общая сумма похищенных денежных средств превысила 13 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

В целях завладения денежными средствами граждан мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений.

Одной из самых распространенных мошеннических схем является "звонок из службы безопасности банка" и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их "списания".

Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 1,6 млн рублей. Желая инвестировать под высокие дивиденды, пострадавший сам перечислил деньги на банковские счета подконтрольные мошеннику.

В другом случае житель региона был введен в заблуждение неизвестным, который позвонил на его мобильный телефон и представился сотрудником Банка России. В ходе телефонного разговора мошенник сообщил, что по банковской карте потерпевшего фиксируется несанкционированное списание денежных средств и в целях сохранения денег их необходимо перечислить на указанный им "безопасный счет". Следуя инструкциям мошенника, потерпевший через банкомат перечислил более 1,2 млн рублей на указанные ему счета, не подозревая, что в отношении него совершаются мошеннические действия.

Мошенники оказывают сильное психологические давление, их речь грамотна, просьбы настойчивы, сроки ограничены. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников, советуют в прокуратуре.