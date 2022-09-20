Суд оштрафовал пенсионера за пал травы на 170 тысяч рублей

Бердюжским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области к Анатолию М. 1950 года рождения о взыскании ущерба, причиненного объектам животного мира.

Иск департамента основан на том, что 11 апреля 2022 года Анатолий допустил выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, расположенные северо-западнее с. Окунево Бердюжского муниципального района Тюменской области.

Действиями гражданина причинен вред объектам животного мира в результате горения сухой травянистой растительности на участке местности площадью 70 га, который подлежит взысканию и рассчитывается в соответствие с методикой. В связи с чем Департамент просил взыскать с мужчины с учетом уточнения иска сумму ущерба в размере 77 773 500 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного государству.

В судебном заседании достоверно было установлено и доказано представленными письменными доказательствами, что Анатолий, не имея права на выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, что запрещено законом, но заблуждался относительно этого, так как об отжиге поставил в известность главу администрации Окуневского сельского поселения, который, в свою очередь, не имеет полномочий на дачу разрешения на отжиг сухой травы, произвел отжиг, который вышел из под его контроля, и произошло возгорание на площади 70 га, чем причинен вред объектам животного мира и среде их обитания.

Учитывая материальное положение ответчика, его состояние здоровья, пенсионный возраст, а также причинение вреда в результате неумышленных действий, суд снизил размер ущерба, подлежащего взысканию с ответчика, до 170 000 рублей.

Суд частично удовлетворил требования Департамента и взыскал с ответчика в счет возмещения ущерба 170 000 рублей.

Решение в законную силу не вступило.