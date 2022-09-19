Девочка умерла в одном из тобольских детсадов во время прогулки

В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту гибели в детском саду двухлетней девочки, ее нашли мертвой в игровом детском домике.

"19 сентября 2022 года во время утренней прогулки на территории детского сада, расположенном на площадке, обнаружено тело двухлетней девочки без признаков жизни. В ходе осмотра тела ребенка каких-либо телесных повреждений не выявлено", - сообщает СУСК региона.

Для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, будет дана правовая оценка действиям сотрудников детсада, сообщает СУ СК.

Следователь проводит осмотр места происшествия, допрашивает сотрудников детсада, родные и близкие ребенка. С целью установления точной причины смерти малолетней девочки назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.