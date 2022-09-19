Трех человек пришлось выводить из леса ишимским спасателям на прошлой неделе

15:04 19 сентября 2022
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Трех человек вывели из леса спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования на прошлой неделе. Сигналы приходили на телефон оперативного дежурного Ишимского поисково-спасательного отряда.

16 сентября в лесном массиве "Красная горка" заблудились две женщины. В лесу была мобильная связь. Используя телефоны и громкоговорители, спасатели скорректировали маршрут. Потерявшиеся вышли из леса.

18 сентября там же заблудился мужчина. Спасатели "прочесали" лесные дорожки на квадроциклах, а труднодоступные места прошли пешком. Мужчину обнаружили и вывели из леса.

 

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