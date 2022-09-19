Трех человек пришлось выводить из леса ишимским спасателям на прошлой неделе

Трех человек вывели из леса спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования на прошлой неделе. Сигналы приходили на телефон оперативного дежурного Ишимского поисково-спасательного отряда.
16 сентября в лесном массиве "Красная горка" заблудились две женщины. В лесу была мобильная связь. Используя телефоны и громкоговорители, спасатели скорректировали маршрут. Потерявшиеся вышли из леса.
18 сентября там же заблудился мужчина. Спасатели "прочесали" лесные дорожки на квадроциклах, а труднодоступные места прошли пешком. Мужчину обнаружили и вывели из леса.
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