Житель тюменского села получил табуретом по голове за победу в спортивном поединке

48-летний житель Бердюжского района, проиграв в подтягиваниях, отжиманиях и армреслинге приятелю по хмельной компании, повел себя не по-спортивному - ударил победителя табуретом по голове.

Инцидент произошел 25 июня, мужчина гостил у знакомого вместе с потерпевшим, они выпивали, веселились, танцевали в сенях дома, а затем решили провести между собой соревнования: подтягивались на перекладине, отжимались, мерялись силой на руках. Проигравший обиделся и табуретом ударил победителя по голове.

Причиненные вследствие удара травмы причинили тяжкий вред здоровью потерпевшему, рассмотрев дело, суд приговорил обидчика к двум годам колонии общего режима и взыскал с него в пользу потерпевшего 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.