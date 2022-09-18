Большегруз въехал в колонну стоящих автомобилей на трассе Тюмень-Омск

Массовое ДТП произошло на 93-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Заводоуковском городском округе. Большегруз "Интернационал" въехала в колонну машин, стоящих у светофора в месте ремонта моста. Водитель не успел остановиться перед стоящими автомобилями, фура въехала в другой большегруз "Фрейтлайнер", тот в "Тойоту" с прицепом, "Тойота" в "Шевроле".

От удара кабина фуры "Интернационал" загорелась, погиб водитель, житель Кемеровской области. Травмирована 49-летняя пассажирка "Шевроле".

После ДТП движение по трассе было частично ограничено, движение осуществлялось по одной полосе в реверсивном режиме. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.