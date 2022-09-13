Cпасатели ТОСЭР 12 раз за неделю привлекались к поиску заблудившихся в лесу

По сей день продолжаются поиски без вести пропавшей женщины 1949 г.р., которая потерялась в лесу в районе с. Велижаны, Нижнетавдинского района. В усиленном составе с применением БПЛА, квадроциклов и в пешем порядке, спасатели Тюменского ПСО продолжают поиски пенсионерки. Также в поисках задействованы полицейские, волонтерские поисковые отряды, добровольцы.

Грибы собирают не только в Тюмени. 10 и 11 сентября на пульт оперативного дежурного Тобольского ПСО поступали сообщения о потерявшихся в лесу грибниках. В обоих случаях спасатели вывели грибников из леса.

Чтобы приятный отдых не обернулся бедой, спасатели настоятельно рекомендуют:

Перед выходом в лес предупредите родных, куда идёте и когда вернетесь. Обязательно возьмите с собой мобильный телефон и проверьте зарядку аккумулятора питания. Договоритесь о времени выхода на связь (при условии ее устойчивости).

Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бензина, чтобы проехать туда и обратно.

Не в сумке, а в кармане всегда имейте нож, спички в сухой коробочке (газовую зажигалку) и часы — они помогут не паниковать, и ориентироваться, как по компасу.

Одевайтесь ярко — в камуфляже вас могут не найти и с трёх метров, предпочтительнее рыжие, красные, жёлтые, белые куртки (желательно наклеить светоотражающие полоски или рисунки).

Старайтесь далеко не уходить от знакомого маршрута, не "срезайте угол" по незнакомой местности, особенно по болоту.

Если потерялся ваш родственник, вызывайте спасателей.

Если вы пытаетесь, например, "докричаться" или "догудеться" (сигналом автомашины) до потерявшегося, ждите его на одном месте достаточно долго. Иногда найденные люди рассказывают, что шли на сигнал, но, выйдя, обнаруживали, что машина только что уехала, не прождав их и пятнадцати минут. А ведь выбежать из леса быстро довольно затруднительно.

Нельзя забывать и о том, что поход в лес — это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу вам может стать плохо. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без соответствующих медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно же, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в случае необходимости можно было запить лекарства.

Если вы поняли, что заблудились в лесу, надо немедленно остановиться и вспомнить знакомые ориентиры. Лучше всего протяженные и шумные: железную дорогу, судоходную реку, шоссе. При отсутствии знакомых ориентиров, троп и дорог выходите "на воду" – вниз по течению. Ручей выведет к реке, река – рано или поздно к людям. Выйти к людям помогут звуки – работает трактор (слышно за 3-4 км), лает собака (2-3 км), идет поезд (до 25 км). Лесная или проселочная дорога выведет к жилью, но важно определить, в какую сторону поселок или деревня ближе. К поселку, обычно направлены следы машин, съезжающих с поля. Наткнувшись на тропу, лучше двигаться по ней, следя за тем, чтобы тропа не терялась и не мельчала.