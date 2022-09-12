Тюменский суд рассмотрит дело о попытке сбыта наркотиков на 100 млн рублей

Тюменский райсуд начал рассмотрение дела о покушении на сбыт партии наркотиков стоимостью более 100 млн рублей, в деле фигурирует 34-летний житель Перми.

"Состоялось первое судебное заседание по делу в отношении Михаила Каширина, 1988 года рождения. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт почти 15 кг наркотических веществ (ч.3 ст. 30, ч.5. ст. 228.1 УК РФ)", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

Из материалов дела известно, что в начале мая 2022 года на 40-м километре автодороги Тюмень – Омск у поселка Богандинский наряд ГИБДД остановил автомашину "Хайвел" для проверки документов у водителя, но его поведение насторожило, силовики досмотрели автомашинуи обнаружили с понятыми 30 вакуумных упаковок с 15 кг синтетических наркотиков, стоимость партии на черном рынке превышает 100 млн рублей.

На предварительном следствии ранее несудимый Михаил рассказал, что искал работу через интернет, распространять наркотики согласился за крупное вознаграждение. С августа 2021 года Каширин устраивал крупно-оптовые тайники с наркотиками в Новосибирской области и успел заработать более 2 млн рублей. А в день своего задержания вез очередную партию из Перми в Новосибирск.

В судебном заседании огласили обвинительное заключение. Подсудимый вину в инкриминируемом деянии признает. Суд продлили Михаилу Каширину срок содержания под стражей на период судебного разбирательства до 30 декабря 2022 года.

Следующее судебное заседание назначено на 22 сентября.