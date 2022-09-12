Пожарные Тюменской области за неделю спасли 4 человек

За прошедшую неделю на территории Тюменской области зарегистрировано 54 пожара, на которых спасено 4 человека, сообщает пресс-служба ГУМЧС.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 47 раз: помогали с отключением аккумуляторной батареи, в деблокировании пострадавших и в смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части.

28 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.