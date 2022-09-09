Незаконную вырубку леса обнаружили в Нижнетавдинском районе

5 сентября государственным лесным инспектором с помощью квадрокоптера обнаружена незаконная рубка, совершенная жителем села Кунчур Нижнетавдинского района (за границами лесосеки, предоставленной по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан) в Кунчурском участковом лесничестве на площади 0,19 га.

Вырублено 20 деревьев породы берёза общим объемом 24,69 куб.м., 40 деревьев породы осина общим объемом 35,02 куб.м.

Сумма причинённого ущерба составила 193 739 руб. Материалы по факту переданы в органы внутренних дел в целях привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

Наказание за незаконную вырубку предусмотрено ст.60 УК РФ. Кроме того, виновному лицу необходимо будет возместить сумму ущерба, причиненного лесам, в добровольном либо принудительном порядке.