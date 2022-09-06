В Тюмени задержали сиделку по подозрению в краже у хозяйке шубы и драгоценностей

Тюменские полицейские задержали домработницу, похитившую у тяжелобольной пенсионерки шубу и золотые украшения на 310 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Подозреваемая, ухаживая за пожилой женщиной, пользуясь беспомощностью потерпевшей, время от времени снимала с неё драгоценности, которые впоследствии продавала либо сдавала в комиссионные магазины. Последней добычей подозреваемой стала норковая шуба, похищенная из шкафа. Возбуждено уголовное дело, следует из сообщения пресс-службы ведомства.