В Тюмени задержали сиделку по подозрению в краже у хозяйке шубы и драгоценностей

15:48 06 сентября 2022
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Тюменские полицейские задержали домработницу, похитившую у тяжелобольной пенсионерки шубу и золотые украшения на 310 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Подозреваемая, ухаживая за пожилой женщиной, пользуясь беспомощностью потерпевшей, время от времени снимала с неё драгоценности, которые впоследствии продавала либо сдавала в комиссионные магазины. Последней добычей подозреваемой стала норковая шуба, похищенная из шкафа. Возбуждено уголовное дело, следует из сообщения пресс-службы ведомства. 

Теги: кражи , МВД
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