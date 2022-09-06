В районе Медгорода в Тюмени пробка из-за столкновения трех машин, есть пострадавшие

Из-за ДТП затруднено движение на 190-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень под Тюменью, в районе поворота на медгород, в сторону выезда из Тюмени. Здесь столкнулись "Хендэ Солярис", "Нива" и "Лада Гранта".

Предварительно, водитель "Хендэ" выехал на встречную полосу, через пластиковые ограждения, столкнулся с "Нивой", затем произошло столкновение с "Ладой".

В аварии, предварительно, ранены два человека. Один из них, водитель "Нивы" заблокирован в искореженной машине.