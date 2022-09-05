Тюменские парашютисты-пожарные вернулись из регионов, где из-за лесных пожаров был объявлен режим ЧС

50 сотрудников Тобольского и Уватского авиаотделений 2 августа вернулись домой из командировки в Нижегородскую область, где с 20 августа оказывали помощь в тушении лесных пожаров в условиях объявленного режима ЧС.

"Огнеборцы совместно с другими подразделениями авиалесоохраны локализовали и потушили крупный лесной пожар на площади, пройденной огнём, 6500 га. В целом десантники-пожарные отработали на тушении пожаров 4100 часов. Они успешно справились с поставленной задачей в тяжёлых природных условиях Нижегородской области", - сообщил деплеса.

Также из командировки вернулись 25 сотрудников авиабазы, которые с 29 июля тушили пожары в Коми.

Наши специалисты помогали тушить пожары и в Рязанской области, два из трех летнабов уже вернулись домой, продолжает работу лётчик-наблюдатель Тюменской авиабазы Василий Абрамов, в регионе находится с 19 августа.



