Тюменские парашютисты-пожарные вернулись из регионов, где из-за лесных пожаров был объявлен режим ЧС

15:44 05 сентября 2022
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50 сотрудников Тобольского и Уватского авиаотделений 2 августа вернулись домой из командировки в Нижегородскую область, где с 20 августа оказывали помощь в тушении лесных пожаров в условиях объявленного режима ЧС.

"Огнеборцы совместно с другими подразделениями авиалесоохраны локализовали и потушили крупный лесной пожар на площади, пройденной огнём, 6500 га. В целом десантники-пожарные отработали на тушении пожаров 4100 часов. Они успешно справились с поставленной задачей в тяжёлых природных условиях Нижегородской области", - сообщил деплеса. 

Также из командировки вернулись 25 сотрудников авиабазы, которые с 29 июля тушили пожары в Коми. 

Наши специалисты помогали тушить пожары и в Рязанской области, два из трех летнабов уже вернулись домой, продолжает работу лётчик-наблюдатель Тюменской авиабазы Василий Абрамов, в регионе находится с 19 августа. 

Теги: лесные пожары
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