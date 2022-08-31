В Ишимском районе локализовали ландшафтный пожар

13:17 31 августа 2022
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Ландшафтный пожар в Ишимском районе, видео которого опубликовали в телеграм-каналах, на 11:30 был локализован, сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

"Апокалипсис сей ночи настиг просторы Тюменской области: горят километры полей вдоль трассы Е30. Дорогу в Ишимском районе застилает дым и освещает огонь — с торфяников он расползся уже на 18 гектаров. Под покровом ночи с ним пытаются справиться 19 спасателей", - сообщалось накануне вечером в Urаl mash.

Пожар произошел неподалеку от д. Локти, где в болотистой местности загорел сухой камыш.  Сейчас он локализован на площади 73 гектара, на месте работал личный состав Ишимской авиабазы. В департаменте отметили, что пожар рядовой, земли сельхозназначения не пострадали. 

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