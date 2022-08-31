В Тюменской области за сутки ликвидировали два лесных пожара

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области за прошедшие сутки в области выявлено два лесных пожара, по данным на 10:30 оба ликвидированы, сообщили нашему изданию в департаменте лесного комплекса ТО.

"За прошедшие сутки было зафиксировано 2 лесных пожара - в Армизонском и Тюменском районах. По состоянию на 10:30 оба пожара ликвидированы. Действующих лесных пожаров нет", - пояснили ситуацию в деплеса.

31 августа на территории Уватской авиазоны Тюменской области установлен II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность), на территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон - III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).