В Тюменской области за сутки ликвидировали два лесных пожара

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области за прошедшие сутки в области выявлено два лесных пожара, по данным на 10:30 оба ликвидированы, сообщили нашему изданию в департаменте лесного комплекса ТО.
"За прошедшие сутки было зафиксировано 2 лесных пожара - в Армизонском и Тюменском районах. По состоянию на 10:30 оба пожара ликвидированы. Действующих лесных пожаров нет", - пояснили ситуацию в деплеса.
31 августа на территории Уватской авиазоны Тюменской области установлен II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность), на территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон - III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).
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