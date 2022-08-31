Следствие просит тюменцев помочь в розыске жителя Ишима

Следственные органы обращаются к общественности с просьбой оказать содействие в розыске жителя Ишима

18 июля 2022 года Горнович Сергей Анатольевич ушел из дома, расположенного по улице Алтайской в городе Ишиме и с тех пор, несмотря на принятые меры розыска, до настоящего времени местонахождение пропавшего не установлено.

‼️Приметы разыскиваемого: на вид 55-60 лет, плотного телосложения, рост 175 см, глаза серо-голубые, волосы короткие, светлые. Был одет: полевой костюм "горка" болотного цвета. черные галоши.

Особые приметы: носит очки, на правом плече руки тату в виде ракеты и глобуса. При себе имел сумку темно-зеленого цвета.

♦️Всем, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в Ишимский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тюменской области по телефону 8(34551) 5-08-10 или 8(34551) 7-98-02 (МО МВД России "Ишимский")

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