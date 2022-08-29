Двух тюменцев отправили в СИЗО по делу о групповом изнасиловании

16:18 29 августа 2022
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Суд отправил под до 26 октября двух тюменцев -  40-летний Андрей и его 41-летний приятель Денис обвиняются в групповом изнасиловании (п. "а", ч. 2 ст. 131 УК РФ), сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.

По данным следствия, вечером 25 августа Денис привез свою 40-летнюю знакомую-инвалида третьей группы на дачу к своему ранее судимому приятелю, к полуночи опьяневшие от водки мужчины избили и изнасиловали гостью, после пошли пьянствовать дальше, а жертва спряталась в бане на соседнем участке. Утром хозяин участка ее обнаружил, вызвал скорую помощь и полицию, которая и задержала насильников.

В травматологии выяснилось, что женщину изнасиловали, избили и сломали ребро.

Теги: арест , изнасилование , суд
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