Двух тюменцев отправили в СИЗО по делу о групповом изнасиловании

Суд отправил под до 26 октября двух тюменцев - 40-летний Андрей и его 41-летний приятель Денис обвиняются в групповом изнасиловании (п. "а", ч. 2 ст. 131 УК РФ), сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.
По данным следствия, вечером 25 августа Денис привез свою 40-летнюю знакомую-инвалида третьей группы на дачу к своему ранее судимому приятелю, к полуночи опьяневшие от водки мужчины избили и изнасиловали гостью, после пошли пьянствовать дальше, а жертва спряталась в бане на соседнем участке. Утром хозяин участка ее обнаружил, вызвал скорую помощь и полицию, которая и задержала насильников.
В травматологии выяснилось, что женщину изнасиловали, избили и сломали ребро.
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